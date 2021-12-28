Замглавы МИД Рябков: Россия «положит заслон» расширению НАТО

США предложили неконкретную повестку для предстоящих переговоров, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном есть ряд разногласий и размытая повестка американских властей дает понять, что они могут быть не готовы «к серьезному разговору».

«Поэтому разбавлять это все, разводнять, каким-то образом все это дело распылять, - это не подход, который мы можем поддержать», — объяснил Рябков.

По его словам, подобные моменты были ожидаемы, но Россия не будет переключаться на какие-либо другие темы, отличные от предложенной повестки.

«Эти американские сигналы ожидаемы. Мы с самого начала предполагали и предостерегали американцев: предполагали, что они будут действовать таким образом, и предостерегали от этого. Надо не придумывать некую безразмерную повестку дня, куда в собственных интересах укладывать тематику, давно отрабатывающуюся по другим каналам, а надо сосредоточиться исключительно на двух проектах документов, которые мы представили», — объяснил дипломат.

Как заметил дипломат, Россия собирается «положить заслон» расширению НАТО и будет активно этого добиваться.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия на предстоящих переговорах с США будет твердо проводить линию на отстаивание собственных интересов.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.