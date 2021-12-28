Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Попова заявила о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 после праздников 17:25
Суд прекратил дело вероятного сообщника экс-офицера ФСБ Черкалина 17:23
В Госдуме формируют группу по защите христианских ценностей 17:21
Модель из Китая раскритиковали за необычную форму глаз 17:19
Посол Украины сообщила о подготовке «плана Б» на случай провала... 17:16
Мужчина женился еще три раза, чтобы его супруге не было скучно 17:11
Власти Москвы предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости 17:10
В Минздраве оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России 17:07
Пилот «Формулы-1»: отец называл меня тупой свиньей 17:06
Роскачество выявило кишечную палочку в мясных паштетах 17:05

Замглавы МИД Рябков: Россия «положит заслон» расширению НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

США предложили неконкретную повестку для предстоящих переговоров, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном есть ряд разногласий и размытая повестка американских властей дает понять, что они могут быть не готовы «к серьезному разговору».

«Поэтому разбавлять это все, разводнять, каким-то образом все это дело распылять, - это не подход, который мы можем поддержать», — объяснил Рябков.

По его словам, подобные моменты были ожидаемы, но Россия не будет переключаться на какие-либо другие темы, отличные от предложенной повестки.

«Эти американские сигналы ожидаемы. Мы с самого начала предполагали и предостерегали американцев: предполагали, что они будут действовать таким образом, и предостерегали от этого. Надо не придумывать некую безразмерную повестку дня, куда в собственных интересах укладывать тематику, давно отрабатывающуюся по другим каналам, а надо сосредоточиться исключительно на двух проектах документов, которые мы представили», — объяснил дипломат.

Как заметил дипломат, Россия собирается «положить заслон» расширению НАТО и будет активно этого добиваться.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия на предстоящих переговорах с США будет твердо проводить линию на отстаивание собственных интересов.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть