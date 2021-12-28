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На Украине обвинили Россию в «унижении» США и НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: принятие требований России станет для США и НАТО унижением

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «РБК-Украина», что согласие с требованиями России станет унизительным для западных стран.

«Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия. Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю», — отрезал Кулеба.

По его словам, принятие требований станет «самым большим унижением» США и НАТО, которые будет иметь место с момента основания альянса.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил информацию о возможной дате переговоров с США — 10 января — но подчеркнул, что она пока не является окончательной.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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