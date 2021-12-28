В МИД рассказали о повестке предстоящих переговоров с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США предлагают обсудить на двухсторонних переговорах некую абстракцию — ситуацию на Украине и контроль над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что будут затронуты проект двухстороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО.

«Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», — подчеркнул российский дипломат.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.