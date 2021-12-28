Молдавия не вступит в НАТО из-за положений конституции

Президент Молдавии Майя Санду исключила вступление республики в НАТО, так как это запрещено конституцией страны. Об этом она рассказала в эфире телеканала Pro TV.

По ее словам, менять конституцию пока никто не планирует, а основной закон государства запрещает вступление в состав Североатлантического альянса.

«Прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно», — отметила Санду.

Ранее Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге, так как не получила официального приглашения.

До этого Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные из Молдавии, Грузии и Украины участвуют в маневрах НАТО, направленных против России. По его словам, у Москвы серьезную озабоченность вызывает наращивание у границ Российской Федерации военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе с применением элементов глобальной ПРО США.