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Президент Молдавии Санду не получила приглашение на саммит СНГ в Санкт-Петербурге

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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала Pro TV, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге, так как не получила официального приглашения.

Ранее сообщалось, что по инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей стран Содружества Независимых Государств.

«Я не поеду на саммит СНГ, я уже говорила, что анализирую участие в этих встречах в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем — насколько они значимы для Молдавии, нас особо интересуют экономические аспекты, мы хотим решать проблемы в этой области», — рассказала президент Молдавии. Он также добавила, что не видела повестки встречи.

Санду обратила внимание, что в рамках СНГ действует режим свободной торговли для Молдавии со многими странами, но не с Россией. По словам президента, проблемы в торговле с Россией возникли после того, как Кишинев в 2014 году подписал торговое соглашение с Москвой. Санду считает, что в дальнейших отношениях стран важен двусторонний диалог, который ее страна поддерживает на разных уровнях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит лидеров стран в Санкт-Петербурге, но маловероятно, что он это сделает.

Неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств должен пройти в Санкт-Петербурге 28 декабря. Участие в саммите должен принять в том числе белорусский лидер Александр Лукашенко. Накануне он обсудил детали встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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