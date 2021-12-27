Мэр Киева потребовал развернуть систему территориальной обороны города

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны города, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к различным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений», — сказал он на совещании с сотрудниками киевской администрации, Службы безопасности Украины, полиции, прокуратуры и представителями командования Вооруженных сил Украины.

Кличко также заявил о необходимости обратить внимание на безопасность на объектах критической инфраструктуры города. В случае чрезвычайной ситуации их возьмут под охрану нацполиция, военные и подразделения территориальной обороны.

По словам заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко, штаб территориальной обороны будет создан в ближайшее время. В настоящее время идет набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Украина начала подготовку партизан на случай нападения России.