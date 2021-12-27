В Совфеде подозревают Украину в подготовке новой атаки на Донецк и Луганск

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что Украина могла готовить сценарий военного вторжения и захвата неподвластный ей территорий Донбасса. Об этом она сказала на пресс-конференции.

«Возможно, готовился такой сценарий военного нападения Украины на Луганск и Донецк и была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия никогда не планировала и не планирует нападать на Украину.

«По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом», — сказала Матвиенко.

По ее словам, Москва продолжит настаивать на выполнении Минских соглашений, так как не видит других путей решения проблемы. Парламентарий подчеркнула, что этот документ зафиксирован резолюцией ООН как международное соглашение, что укрепляет необходимость и безальтернативность их выполнения.

Спикер также добавила, что на все случаи развития событий на российской-украинской границе есть план действий, Россия готова защищать свои границы.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы готовит нападение на Украину в начале 2022 года, и оно будет осуществлено с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали.