Турция призвала Россию и НАТО решить проблемы через диалог

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре надеются на то, что Россия и НАТО решат свои разногласия мирным путем, посредством диалога. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не хотим нагнетания, выступаем за продолжение переговоров в рамках минских соглашений (по юго-востоку Украины) <...> НАТО и РФ договорились провести встречу. Мы хотим, чтобы проблему удалось решить диалогом», — сказал глава турецкого МИД.

По его словам, Североатлантический альянс не доверяет Москве, в России при этом считают, что НАТО хочет ее окружить, налицо напряженность. Чавушоглу подчеркнул, что в Турции даже не хотят говорить о возможности войны.

При этом он добавил, что у Турции хорошие отношения с Российской Федерацией, однако она является членом НАТО.

Ранее Чавушоглу заявил, что конфликт между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО достигли опасного уровня. Он подчеркнул, что Анкара не будет игнорировать свои принципы и тесные отношения с Украиной только лишь из-за обширных связей с Россией.