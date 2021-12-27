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Турция призвала Россию и НАТО решить проблемы через диалог

Глава МИД Турции: Анкара выступает против войны между Россией и НАТО и призывает к диалогу

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Ralph Orlowski/Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре надеются на то, что Россия и НАТО решат свои разногласия мирным путем, посредством диалога. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не хотим нагнетания, выступаем за продолжение переговоров в рамках минских соглашений (по юго-востоку Украины) <...> НАТО и РФ договорились провести встречу. Мы хотим, чтобы проблему удалось решить диалогом», — сказал глава турецкого МИД.

По его словам, Североатлантический альянс не доверяет Москве, в России при этом считают, что НАТО хочет ее окружить, налицо напряженность. Чавушоглу подчеркнул, что в Турции даже не хотят говорить о возможности войны.

При этом он добавил, что у Турции хорошие отношения с Российской Федерацией, однако она является членом НАТО.

Ранее Чавушоглу заявил, что конфликт между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО достигли опасного уровня. Он подчеркнул, что Анкара не будет игнорировать свои принципы и тесные отношения с Украиной только лишь из-за обширных связей с Россией.

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Россия — Турция
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