В Китае заявили, что распад СССР помог Пекину найти более успешный путь социализма

Распад СССР послужил стимулом для Китая к поиску более успешного пути социализма. Об этом говорится в статье, опубликованной в китайской газете Global Times.

«Население Китая испытывает неоднозначные чувства по поводу распада СССР, который произошел 30 лет назад. Крушение «красного гиганта» стало ценным уроком для КНР, которая продолжила развиваться, улучшая социализм с китайской спецификой», — говорится в материале издания.

Бывший вице-президент Китайской академии социальных наук Ли Шэньмин рассказал, что во всем мире в распаде СССР обвиняют «сталинизм» и социалистический путь развития страны.

«Но в Китае мы пришли к общему мнению после долгих исследований и многих дискуссий о том, что сталинизм не является первопричиной, а настоящая причина в том, что от Никиты Хрущева до Михаила Горбачева руководство Советского Союза постепенно отклонялось и в конечном итоге предало Марксизм, социализм и коренные интересы подавляющего большинства людей », - отметил Ли.

Ранее свое мнение о причинах распада СССР высказал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он считает, что для сохранения страны нужно было вовремя провести реформацию в управлении экономикой. Однако, как заявил политик, советские элиты не справились с этим из-за недостатка политической воли.