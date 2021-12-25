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Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна никогда ни на кого не нападала первой. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Россия никогда первой ни на кого не нападала», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США планируют передать Украине данные своей разведки, чтобы предотвратить возможное вторжение со стороны России. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

Американские власти обсуждают возможность отправки на Украину ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники, а также дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере. Издание пишет, что информация разведки США могла бы включать снимки, по которым можно будет определить, движутся ли российские войска для пересечения границы, чтобы украинские военные могли предотвратить атаку.

До этого агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, которые якобы показывают, насколько Россия нарастила свое военное присутствие у границы Украины.

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