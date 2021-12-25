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В СНБО назвали причину неэффективности решений РФ и Запада по Украине

СНБО: решения РФ и Запада по Украине не будут эффективными, если их не признаю украинцы

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Global Look Press

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решения западных стран и России по поводу судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают сами украинцы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что Вашингтон готов обсудить с Россией проекты договора по безопасности.

«Каким бы ни был итог этих переговоров, «ничего не получится, если его (исход) не признают украинцы», — заявил Данилов.

Он также добавил, что сейчас украинские власти не наблюдают «критического наращивания сил» со стороны России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ осуществляет определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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