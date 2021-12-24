Украина заявила о намерении участвовать в переговорах по безопасности РФ с США, НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает и должен принять участие в консультациях по безопасности Европейского Союза, США или НАТО с Россией, поскольку вопрос евроатлантической безопасности решается сейчас на украинской территории. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по безопасности, скорее всего, начнутся в начале 2022 года. Такую же информацию подтвердил министр иностранных России Сергей Лавров.

«Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины», — написал украинский министр.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет ответа от США по гарантиям безопасности в январе.