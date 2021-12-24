Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Ветераны России» ответили на слова мэра Елабуги о невакцинированных «врагах» 16:56
Дрю Бэрримор вспомнила, как Киану Ривз прокатил ее на мотоцикле в день рождения 16:53
В Киеве объявили украинцев создателями России и СССР 16:51
В Чувашии мужчина из ревности убил жену топором и выкинул ее голову... 16:48
В Москве следователя МВД задержали за взятку в 3 млн долларов 16:47
Дочь Тутберидзе двумя словами отреагировала на серебро чемпионата России 16:45
НКР: цены на новостройки поднимутся минимум на 10% в 2022 году 16:39
В США миллиардер бросил церковь ради ЛГБТ 16:38
США облегчат выдачу виз 16:35
Грабителя, забывшего надеть балаклаву, вычислили и посадили в тюрьму 16:32

Украина заявила о намерении участвовать в переговорах по безопасности РФ с США, НАТО и ЕС

Кулеба: Украина должна участвовать в консультациях по безопасности России с США, НАТО и ЕС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает и должен принять участие в консультациях по безопасности Европейского Союза, США или НАТО с Россией, поскольку вопрос евроатлантической безопасности решается сейчас на украинской территории. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по безопасности, скорее всего, начнутся в начале 2022 года. Такую же информацию подтвердил министр иностранных России Сергей Лавров.

«Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины», — написал украинский министр.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет ответа от США по гарантиям безопасности в январе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть