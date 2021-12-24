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Соратник Ельцина назвал виновных в распаде СССР

Председатель ВС РСФСР Хасбулатов заявил, что руководство СССР виновно в распаде страны

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Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Руководство СССР конца 1980-х годов привело страну к распаду, об этом «Ленте.ру» заявил тогдашний председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов.

«Как кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству», — отметил Хасбулатов, парируя первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, который заявлял об участии западных элит в развале Советского Союза.

По словам Хасбулатова, ключевым фактором распада страны стала тщеславная борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, которая не имела «никакого отношения» к интересам населения.

Ранее свое мнение о причинах распада СССР высказал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он считает, что для сохранения страны нужно было вовремя провести реформацию в управлении экономикой. Однако, как заявил политик, советские элиты не справились с этим из-за недостатка политической воли.

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