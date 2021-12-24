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В Иране пообещали «отрубить руки» израильским чиновникам

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Vahid Salemi/AP

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран проводит масштабные военные учения под названием «Паямбар-э Азам 17» (Великий пророк), передает Mehr. По его словам, маневры стали ответом на угрозы со стороны Израиля.

«Если чиновники этого (израильского) режима хоть что-то сделают, мы отрубим им руки», — отметил генерал-майор.

В то же время начальник генштаба Ирана Мохаммад Хоссейн Багери также указал на то, что маневры связаны с Израилем. По его мнению, мероприятия спровоцировали «пустые угрозы» от руководства еврейского государства.

«В ходе этих учений 16 ракет, выпущенных с разных платформ, точно поразили цель», — добавил Багери, также подчеркнув, что Иран продемонстрировал лишь малую часть своего ракетного потенциала в рамках учений.

При этом пресс-секретарь учений, бригадный генерал Аббас Нилфорушан отметил, что в рамках маневров КСИР отрабатывали проникновение в щит ПВО противника, в том числе с помощью наступательных средств радиоэлектронной борьбы.

«КСИР преуспела в подавлении гипотетического щита ПВО противника путем проведения наступательных операций радиоэлектронной борьбы против систем обороны противника, чтобы обеспечить пространство для вторжения и проникновения в небо противника», — резюмировал бригадный генерал.

Ранее сообщалось, что в Сирии с помощью российских комплексов ПВО уничтожили израильские ракеты.

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