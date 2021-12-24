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Путин и Герцог обменялись новогодними поздравлениями

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и его израильский коллега Ицхак Герцог провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двухстороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра ее итогов», — отмечено в заявлении.

Подчеркивается, что стороны сосредоточили внимание на гуманитарной сфере, условились продолжать контакты и поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Ранее Путин провел телефонную беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов.

А до этого Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с днем рождения.

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