В Польше предложили построить стену на границе с Украиной

Польша может построить защитное сооружение на границе с Украиной в связи с продолжающимся пограничным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава правящей партии республики, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.

«Не исключаю того, что уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной. Возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии», — сказал он.

Ранее стало известно, что Польша на фоне ситуации с мигрантами начинает строительство защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается, что длина стены составит около 180 километров, а высота стены будет не менее 5,5 метра. Ограждение планируется оснастить камерами ночного видения, датчиками движения и другим оборудованием.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов.