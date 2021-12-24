Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Спасенная из оврага под Саратовом девочка может лишиться обмороженных пальцев 06:04
Последнюю волну коронавируса оценили как одну из самых напряженных 06:03
В Подмосковье закрылся временный военный госпиталь для больных COVID-19 05:54
Молодежная сборная России уступила Канаде, пропустив 4 шайбы в первом периоде 05:35
Кадышева заявила, что нарядится на Новый год Снегурочкой 05:27
Украинский журналист: не советую россиянам выверять позиции по нашей сборной 05:18
На Instagram пса президента Чили подписались почти 300 тыс. пользователей... 05:17
Орбиту МКС снизили для первого в 2022 году пилотируемого запуска 05:05
Стала известна норма поедания мандаринов в день 04:56
Вирусолог рассказал о недостатках статистики заражений «омикроном» 04:53

Бывшего президента Кореи, осужденную за коррупцию, хотят помиловать

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kim Hong-Ji/Reuters

Бывшего президента Кореи, Пак Кын Хе, отбывающую срок за коррупцию, хотят помиловать, освободив ее от 22-летнего срока тюремного заключения, сообщает агентство «Рёнхап».

По данным агентства, ссылающегося на источник в правительстве, Пак Кын Хе включили в список подлежащих амнистии по случаю новогодних праздников. Уточняется, что 69-летний бывший корейский президент может быть амнистирована, в первую очередь, из-за серьезных проблем со здоровьем.

В 2019 году Пак Кын Хе прошла операцию на плече, и с тех пор ее здоровье постоянно ухудшается.

Пак Кын Хе в 2017 году сместили в результате импичмента за связи с конгломератами, взяточничеством и злоупотреблением властью. Ее приговорили к 22 годам тюрьмы.

Ранее вице-президент Samsung получил срок за взятку подруге экс-лидера Южной Кореи.

Ли Чжэ Ен осужден на два года и шесть месяцев тюрьмы за дачу взятки в размере 8,9 млрд вон (около $8 млн) близкой подруге экс-президента страны Пак Кын Хе в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний конгломерата.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть