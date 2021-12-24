Бывшего президента Кореи, осужденную за коррупцию, хотят помиловать

Бывшего президента Кореи, Пак Кын Хе, отбывающую срок за коррупцию, хотят помиловать, освободив ее от 22-летнего срока тюремного заключения, сообщает агентство «Рёнхап».

По данным агентства, ссылающегося на источник в правительстве, Пак Кын Хе включили в список подлежащих амнистии по случаю новогодних праздников. Уточняется, что 69-летний бывший корейский президент может быть амнистирована, в первую очередь, из-за серьезных проблем со здоровьем.

В 2019 году Пак Кын Хе прошла операцию на плече, и с тех пор ее здоровье постоянно ухудшается.

Пак Кын Хе в 2017 году сместили в результате импичмента за связи с конгломератами, взяточничеством и злоупотреблением властью. Ее приговорили к 22 годам тюрьмы.

Ранее вице-президент Samsung получил срок за взятку подруге экс-лидера Южной Кореи.

Ли Чжэ Ен осужден на два года и шесть месяцев тюрьмы за дачу взятки в размере 8,9 млрд вон (около $8 млн) близкой подруге экс-президента страны Пак Кын Хе в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний конгломерата.