В Приднестровье заявили, что Кишинев не заинтересован в переговорах

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что молдавские власти не заинтересованы в ведении переговоров в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ), сообщает РИА «Новости».

«Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя и созвать данный формат», — заявил Красносельский, отметив, что он не получил от Санду ответа.

В Приднестровье считают, что эти переговоры помогут вернутся к нормализации отношений.

«Поэтому надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий. Мы будем обращаться к молдавской стороне и ко всем гарантам и посредникам, чтобы формат «5+2» состоялся в следующем году», — заявил Красносельский.

Ранее в Молдавии назвали участие посла РФ в инаугурации лидера Приднестровья «недружественной акцией».