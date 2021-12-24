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Против встретившегося с Лукашенко депутата Рады возбудили уголовное дело

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Евгений Шевченко/facebook.com

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против депутата Верховной рады Евгения Шевченко, он подозревается в госизмене. Парламентарий сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что, действительно, СБУ открыла по мне дело по ст​​​.111 ККУ (Госизмена). Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, неправда ли?», — написал Шевченко.

По словам политика, сотрудники СБУ «шьют» ему создание в стране «русского мира». Депутат уверен, что преследование связано с его дружбой с Белоруссией — в апреле он встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко. В следующем месяце Шевченко исключили из фракции президентской партии «Слуга народа».

Ранее депутаты Рады от партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратились в правоохранительные органы, заявив о государственной измене главы государства Владимира Зеленского и финансировании им терроризма.

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