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Китай вернул Литве сотни тысяч литров пива из-за патриотизма

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Представители китайских торговых сетей отказываются от литовского пива после открытия в этой прибалтийской стране представительства Тайваня. Об этом заявил президент гильдии пивоваров Литвы Саулюс Галадаускас, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что ущерб литовских производителей составил сотни тысяч литров пива, часть которого была возвращена из Китая. По словам главы гильдии, в КНР им прямо говорят, что «больше вашего пива в Китае не будет, потому что оно литовское».

В ноябре 2021 года Тайвань открыл де-факто посольство в Литве, что стало дипломатическим прорывом для острова. Главный нюанс состоит в том, что остальные существующие представительства острова в Европе называются «Тайбэйский офис» или «комиссия» без употребления слова «Тайвань», как это произошло в Литве.

Ранее Газета.Ru сообщала, что Китай готовит санкции против Литвы за открытие представительства Тайваня. Санкции станут ответными мерами на нарушение Литвой принципа «Единого Китая». В ноябре Пекин приостановил выдачу въездных виз для граждан Литвы.

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