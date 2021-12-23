Кулеба объяснил, почему Зеленский подписал указ о запрете комментариев по внешней политике

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил в Facebook причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о перечне лиц, которые официально могут делать заявления по внешней политике страны, — глава государства, руководитель МИД и спикер МИД.

«Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях, — отметил глава МИД Украины в публикации.

По его словам, указ не запрещает уполномоченным лицам комментировать внешнюю политику Украины, а также выступать с какими-либо разъяснениями по этой теме «в установленном порядке».

Согласно закону, помимо упомянутого списка лиц, подчеркивается необходимость украинских государственных органов согласовывать все визиты, документы, заявления и комментарии с сотрудниками МИД.