Глава Бурятии Цыденов прервет поездку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов прервет рабочую поездку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Я сейчас нахожусь в Сирии по обращению министерства обороны. Несколько глав субъектов РФ находятся здесь, также депутаты Госдумы и сенаторы от Совета Федерации. Но с учетом ситуации, которая в городе, сейчас всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время», — сказал Цыденов.

Глава республики объяснил, что участвует в мероприятиях в рамках взаимодействия России и Сирии. «Мы из Бурятии привезли подарки сирийским детям, также была запланирована встреча с нашими земляками, которые здесь находятся в командировке», — рассказал Цыденов.

Ранее сообщалось, что жители Улан-Удэ при -29°C остались без тепла из-за пожара на ТЭЦ-1. Ночью в подвале турбинного цеха тепловой электростанции случилось короткое замыкание. В результате произошло возгорание на площади 100 кв. м. Пожарным по прибытии удалось оперативно потушить огонь.

В результате инцидента перестали работать несколько котлов и турбогенераторов — их сейчас ремонтируют. В жилых домах возможны перебои с горячей водой и отоплением. Детские сады в некоторых районах города закрыты.