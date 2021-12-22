На Украине печатные СМИ обязали издаваться на украинском языке

Все печатные СМИ на Украине с 16 января 2022 года должны будут в обязательном порядке издаваться на государственном языке, сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания республики.

Печатным изданиям напомнили об обязательстве, зафиксированном в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В ведомстве отметили, что это правило временно минует только местные СМИ: для них оно вступит в силу только с 16 июля 2024 года.

В украиноязычные печатные СМИ, согласно замечанию Госкомтелерадио, нельзя будет вносить никакую информацию на русском языке, в том числе объявления и рекламу.

Вместе с тем для английского, официальных языков Европейского союза (ЕС) и языков коренных народов Украины делаются исключения из этого правила.

Газеты и журналы на Украине смогут издаваться на русском языке только при условии их дублирования на государственном языке.

Ранее сообщалось, что журнал Elle Ukraine впервые вышел на украинском языке.