На Украине памятник Степану Бандере забросали яйцами

В украинском Тернополе памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере забросали яйцами, пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

Атаке подвергся монумент идеологу украинского национализма, расположенный на улице Соломии Крушельницкой.

Камера видеонаблюдения не зафиксировала акт вандализма, поскольку накануне ее изъяли для проведения следственных действий после предыдущей атаки на памятник.

Примерно неделю назад неизвестный облил памятник Бандере красной краской, и тот инцидент попал на камеру. Пятна на монументе заметили украинские полицейские, которые вызвали оперативно-следственную группу, после чего полицейские сыщики приступили к расследованию дела.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера был лидером сотрудничавшей с нацистами ОУН. Под его руководством радикалы производили на территории Украины этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган, а также участвовали в совместных с вермахтом и СС антипартизанских операциях.