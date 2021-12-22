Захарова заявила, что США сами нарушают нормы ВТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США сами нарушают нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом дипломат рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединенных Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», — прокомментировала Захарова обвинения Белого дома в якобы нарушениях Россией норм ВТО.

Ранее торгпред США Кэтрин Тай заявила, что Россия нарушает нормы ВТО. По ее словам, из-за действий Москвы по импортозамещению и расширению госконтроля над экономикой страдают в первую очередь американские рабочие и бизнесмены. При этом Вашингтон готов принимать меры, чтобы российские рынки оставались открытыми для импорта из США.