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В феврале-марте 2022 года в Тегеране пройдет саммит России, Турции и Ирана

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Kirill Kudryavtsev/Reuters

В МИД Ирана сообщили, что в феврале-марте 2022 года в Тегеране пройдет саммит России, Турции и Ирана по Сирии в «астанинском формате». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего советника министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

«Да, саммит планируется. Мы готовимся к тому, чтобы провести его в начале следующего года. Это будет зависеть от ситуации с пандемией. Но в целом мы договорились о проведении саммита. Скорее всего, в феврале или марте мы сможем провести этот саммит», — сказал дипломат.

По его словам, перед встречей на высшем уровне пройдет встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции.

Советник добавил, что следующая международная встреча по Сирии в «астанинском формате» будет созвана спустя несколько недель после саммита РФ, Ирана и Турции.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян оценил сотрудничество Москвы и Тегерана в Сирии.

На территории Сирии присутствуют вооруженные силы России, США, Турции, Ирана. При этом к концу 2017 года позиции ИГ (организация запрещена в России) в Сирии заметно ослабли, победу над ними приписывают себе как Москва, так и Вашингтон. Война в Сирии считается самым смертоносным конфликтом XXI века: по примерным данным, число погибших в ней к 2021 году перевалило за 600 тыс. человек, из страны бежало около 5,5 млн жителей.

С 2017 года ведутся переговоры по прекращению вооруженного конфликта в Сирии, известные как «астанинский формат». В нем участвуют представители России, Ирана и Турции.

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