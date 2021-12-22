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В Госдепе рассказали, при каком условии мир погрузится в хаос

В Госдепе считают, что без лидерства США мир может погрузиться в хаос

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время своего выступления, что Вашингтон играет ключевую организационную роль во взаимодействии с другими странами.

«Когда мы не вовлечены в работу, когда мы не ведем за собой, тогда происходит одно из двух: или кто-то другой пытается занять наше место, но не в том виде, который бы продвигал наши интересы и ценности, или никто не пытается. Тогда получается хаос», — сказал Блинкен.

По его словам, он за свою карьеру провел множество встреч с мировыми высокопоставленными лицами — они тоже поддерживают лидерство США.

Блинкен также заявил, что Соединенные Штаты планируют контакты с РФ по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года. Госсекретарь добавил, что ряд предложений России не назвать приемлемыми.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит расширение, несмотря на протесты России.

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