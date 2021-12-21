Путин заявил, что России «некуда отступать»

Президент России Владимир Путин заявил, что США должны понять: России некуда отступать с учетом планов Запада на Украине, на коллегии Минобороны.

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать, или планируют делать — это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома», - сказал Путин.

Ранее МИД опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Как отметил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что предложения России по гарантиям госбезопасности вызваны тем, что некоторые ее соседи, в том числе Украина, довели ситуацию до точки кипения.

По мнению замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, у США и НАТО нет желания вести необходимую работу в области безопасности вместе с Россией.