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Путин заявил, что Запад хочет «заболтать» Россию в переговорах по гарантиям безопасности

Путин: Россию не устроит, если Запад захочет «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ заявил, что Россию не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности. Запись выступления опубликована на YouTube-канале ТАСС.

Президент подчеркнул, что существует попытка «заболтать» Россию со стороны западных государств по предложениям о гарантиях безопасности.

«Мы надеемся получить на них ясный и исчерпывающий ответ. Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы над этим работать. Но существует и опасность, что будет предпринята попытка заболтать и погрузить в какое-то болото все наши предложения. А самим использовать эту паузу, делать все что они захотят. Мы это понимаем, и такой поворот, такое развитие событий нас не устроит», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия надеется на конструктивные содержательные переговоры с видимым конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех.

Ранее Путин заявил, что даже юридическим гарантиям США верить нельзя.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

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