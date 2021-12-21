Посол России осудил «заморские авантюры» США

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на сообщения СМИ о занижении Пентагоном числа жертв среди гражданского населения от авиаударов на Ближнем Востоке. Его заявление в Facebook опубликовала российская дипмиссия.

«Число жертв «точечных» атак ВС США — согласно предварительным оценкам, более 1,5 тысяч гражданских лиц — наводит ужас. Среди погибших — женщины и дети. Их убийство — на совести тех в военном ведомстве Соединенных Штатов и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре», — заявил дипломат.

По его мнению, в Вашингтоне потеряли понимание о бесценности человеческой жизни. Он также отметил, что возмущен оправданиями о том, что гибель мирных людей является результатом «честных ошибок».

«Вскрывающиеся обстоятельства далеко не единственные в череде преступных просчетов из заморских авантюр Соединенных Штатов. До сих пор не расследованы случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, бомбежек иракской Фалуджи и сирийской Ракки», — подчеркнул Антонов.

По его словам, без ответа остаются и вопросы о поставках оружия из стран Запада террористическим группировкам.

«Список претензий большой и требует более пристального внимания со стороны международной общественности», — добавил посол.

Ранее газета New York Times со ссылкой на внутренние документы Минобороны США написала, что американские военные перед нанесением авиаударов по Сирии, Ираку и Афганистану зачастую неверно оценивали обстановку, что приводило к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Изучив материалы, журналисты издания пришли к выводу, что военное ведомство преуменьшило число погибших гражданских. В статье говорится о «сотнях жертв», не попавших в официальную статистику.