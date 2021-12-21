Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Президент России Владимир Путин 21 декабря провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили проекты российских документов о гарантиях безопасности. Обсуждалось также урегулирование ситуации на Украине и нежелание Киева выполнять Минские договоренности.

«Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского «Комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате», — заявили в Кремле.

По инициативе Макрона затронута ситуация в Мали.

Путин и Макрон также выразили удовлетворение стабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе.

Ранее МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

На прошлой неделе Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО. Путин привел Макрону примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений.