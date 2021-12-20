В МИД напомнили о самом большом долге США перед Россией

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал главный долг Соединенных Штатов перед Россией, передает РИА «Новости».

«Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Москве срочно требуется ответ от Вашингтона, связанный с предложениями по гарантиям безопасности. По его словам, российская сторона готова начать переговоры с США в самое ближайшее время.

До этого замглавы МИД РФ заявил, что в Москве эффект от возможного введения Западом новых ограничительных мер, так называемых «адских» санкций сводят к их прочтению и «еще больше испорченным глазам от этого чтения, не более того».