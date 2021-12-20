Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Митрохина за организацию несанкционированного митинга

Хамовнический суд Москвы оштрафовал депутата Московской городской думы от фракции «Яблоко» Сергея Митрохина за организацию несанкционированного митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Митрохина виновным по ч. 2. ст. 20.2 («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия») и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей», — огласили приговор в суде.

16 декабря Митрохин сообщил, что полицейские задержали его в центре Москвы в ходе встречи с избирателями. Инцидент произошел в районе Хамовники.

«Мне сказали, что я якобы нарушал общественный порядок», — рассказал тогда парламентарий. По его словам, ранее на аналогичных встречах с ним подобного не происходило.

12 марта Митрохин также был задержан за участие в несогласованной акции, которая прошла 23 января.