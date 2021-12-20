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Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Митрохина за организацию несанкционированного митинга

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Хамовнический суд Москвы оштрафовал депутата Московской городской думы от фракции «Яблоко» Сергея Митрохина за организацию несанкционированного митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Митрохина виновным по ч. 2. ст. 20.2 («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия») и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей», — огласили приговор в суде.

16 декабря Митрохин сообщил, что полицейские задержали его в центре Москвы в ходе встречи с избирателями. Инцидент произошел в районе Хамовники.

«Мне сказали, что я якобы нарушал общественный порядок», — рассказал тогда парламентарий. По его словам, ранее на аналогичных встречах с ним подобного не происходило.

12 марта Митрохин также был задержан за участие в несогласованной акции, которая прошла 23 января.

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