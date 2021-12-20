Путин рассказал, как нужно бороться с террором

Президент России Владимир Путин потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно. Об этом он рассказал в обращении по случаю Дня работника органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала «Звезда».

«Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи — жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что за 11 прошедших лет было предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. За 11 месяцев 2021 года благодаря сотрудникам органов безопасности России было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Путин отметил, что это «хороший результат, но проблем остается еще много».

Ранее президент России, в ходе встречи по видеосвязи с руководителями спецслужб стран Содружества независимых государств, предупредил о возможной экспансии террористических группировок из Афганистана.