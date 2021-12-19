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Порошенко: Украина должна первой отреагировать на предложения России по безопасности

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Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна должна первой отреагировать на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах», — написал он.

По его мнению, в настоящее время «решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в случае отказа от предложений РФ по гарантиям безопасности Москва перейдет в режим контругроз.

По мнению дипломата, сегодня Россия «подошла к моменту истины» в отношениях с Североатлантическим альянсом, когда необходимо «принципиально определиться».

По его словам, предложения, выдвинутые Россией, нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты в отношениях с Соединенными Штатами и перейти к диалогу.

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