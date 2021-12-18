Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Генич — о Ваноли: «Спартак» выбирает тренера за внешний вид 22:56
В СНБО заявили об отсутствии планов по размещению иностранных военных... 22:54
Украина захотела от Запада наступательное вооружение 22:43
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил 22:42
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма COVID-19 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались одни русофобы 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07

Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Вице-президент США Камала Харрис не оценила шутливый вопрос ведущего Charlamagne Tha God, который после нескольких оговорок главы государства Джо Байдена поинтересовался, кто же на самом деле является президентом США. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что Charlamagne Tha God попросил политика назвать «настоящего президента» США.

«Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет», — заявила Харрис.

Затем она снова повторила, что президентом является Джо Байден. При этом вице-президент повысила голос и начала активно жестикулировать, грозя пальцем.

«А я вице-президент, и меня зовут Камала Харрис», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Байден оговорился во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины. Обращаясь к собравшимся, он несколько раз назвал вице-президента «президентом Харрис».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть