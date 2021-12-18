Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена

Вице-президент США Камала Харрис не оценила шутливый вопрос ведущего Charlamagne Tha God, который после нескольких оговорок главы государства Джо Байдена поинтересовался, кто же на самом деле является президентом США. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что Charlamagne Tha God попросил политика назвать «настоящего президента» США.

«Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет», — заявила Харрис.

Затем она снова повторила, что президентом является Джо Байден. При этом вице-президент повысила голос и начала активно жестикулировать, грозя пальцем.

«А я вице-президент, и меня зовут Камала Харрис», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Байден оговорился во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины. Обращаясь к собравшимся, он несколько раз назвал вице-президента «президентом Харрис».