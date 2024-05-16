В городе Полтавской области Украины слышны взрывы

В городе Миргороде Полтавской области слышны взрывы. Об этом сообщили в Telegram-канале сервиса воздушных тревог.

«Громко в Миргороде», — написано в сообщении.

13 мая Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в городе Миргород Полтавской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что удар по аэродрому на юго-востоке города пришелся вечером 12 мая. Коллеги сказали Лебедеву, что взрыв получился мощный, с сильной взрывной волной.

Подполье пояснило, что именно этот аэродром украинская авиация использовала при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Россия нанесла удары по военному аэродрому и заводу в Черкасской области.