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Стало известно о новой тактике украинских военных в ЛНР

RT: солдат ВС РФ Ферзь рассказал о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют новую тактику на поле боя в Серебрянском лесничестве в ЛНР, они накрывают позиции маскировочными сетями, чтобы скрыть свою численность, но это им не помогает. Об этом заявил оператор БПЛА группы «Амура» из спецназа «Ахмат» с позывным «Ферзь», слова которого передает RT.

По его словам, бойцы украинской армии с помощью беспилотника «Баба-яга» поджигают лес. Он отметил, что военные ВС РФ справляются с огнем подручными средствами. «Ферзь» подчеркнул, что бороться с украинскими беспилотниками помогают средства РЭБ.

16 мая сообщалось, что ночной удар ракетами ATACMS по Крыму координировал американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk.

В этот же день подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» и «Иностранного легиона».

Кроме того, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ используют воздушно-космические силы, нанося удары по местам дислокации бойцов ВСУ.

Ранее Зеленский оценил с военными ситуацию в Харьковской области.

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Операция на Украине
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