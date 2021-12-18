В Госдепе заявили, что Россия препятствовала продлению для США статуса наблюдателя в ОЧЭС

Глава Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия пыталась препятствовать продлению для США статуса наблюдателя в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), передает ТАСС.

«Мы глубоко разочарованы действиями Российской Федерации по блокировке продления нашего статуса наблюдателя. Действия России противоречат заявленной ею цели дипломатическим путем снижать напряженность в регионе», — сказал он.

По его словам, США продолжат взаимодействие с союзниками с целью развития экономики региона, преодоления последствий изменения климата и внедрения инноваций для обеспечения энергетической безопасности.

Ранее старший советник Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США Томас Кантримен заявил, что успех конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия помог бы диалогу России и Соединенных Штатов по контролю над вооружениями. По его словам, успех конференции может положительным образом сказаться на общем результате переговоров между Россией и Соединенными Штатами по поводу вооружений.

.