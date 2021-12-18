Медведчук заявил, что не собирается покидать Украину из-за уголовного дела

Киевский суд отказался отменить домашний арест главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уголовное преследование в отношении меня является незаконным, обвинения и аргументы, которыми пользуется сторона обвинения, высосаны из пальца и являются недопустимыми. В соответствии с процессуальным законодательством, мера пресечения избрана незаконно, продлена незаконно», - сказал Медведчук.

По его словам, преследование в отношении него является политически мотивированным, а ситуация в стране имеет признаки диктатуры. Политик добавил, что не собирается покидать Украину.

Он заявил, что готов сложить депутатский мандат ради проведения досрочных парламентских выборов в стране, так как настоящий парламент не отвечает интересам общества. «Я категорический, принципиальный и последовательный противник любых революций, переворотов и потрясений», — отметил Медведчук.

Медведчука подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Ранее суд в Киеве отправил политика под домашний арест.

Позже стало известно, что Порошенко улетел в турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований страны попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения в торговле углем с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ДНР и ЛНР).