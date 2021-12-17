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США объяснили свою стратегию в выстраивании диалога с Россией

В США ждут от переговоров с Россией по безопасности и прогресса, и неудач

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Leonhard Foeger/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов обсудить с Москвой проблемы безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах. И нам придется просто не соглашаться в других областях <...>В этом сущность диалога», — сказал Салливан.

Он отметил, что диалог Белого дома и Кремля о безопасности в Европе длится 20 лет. По его словам, текущая стратегия Соединенных Штатов заключается в координации со странами-партнерами по НАТО для выработки единой позиции. Только после этого можно будет сесть за стол переговоров и «вести обсуждение в надлежащем формате», подчеркнул Салливан.

В пятницу, 17 декабря, российский МИД передал американцам проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

Согласно документам, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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