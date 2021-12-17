США отказались обсуждать предложения России без партнеров из ЕС

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США обсуждают предложения России о безопасности с НАТО. Об этом она сообщила журналистам на брифинге, передает ТАСС.

«Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами», — сказала она.

По ее словам, опыт взаимодействия США и России в сфере стратегической стабильности в течение последних десятилетий говорит о том, что страны способны добиться конструктивных результатов на новых переговорах о безопасности в Европе.

«Нет причин, по которым мы не можем делать это в дальнейшем в целях сокращения нестабильности. Однако мы будем делать это в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами», — добавила Псаки.

Ранее МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора.