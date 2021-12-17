Кулеба назвал главные успехи украинской дипломатии за 2021 год

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил главные достижения украинской дипломатии за 2021 год. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

«Итак, топ-10 побед украинской дипломатии 2021 года: впервые за 30 лет (появилась – прим.) стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегии, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД – это пункт номер один», — сказал глава украинского МИД.

По его словам, в список достижений украинской дипломатии также можно включить: создание саммита «Крымской платформы», поездку президента Украины Владимира Зеленского в США, появление новых экономических возможностей для компаний страны, экспансию украинского экспорта, помощь украинской армии.

Среди успехов МИД Кулеба также назвал создание «Ассоциированного трио» (Украина, Грузия, Молдова) и его признание со стороны Европейского союза, «дипломатию ради мира».

«Это деэскалация угроз весной и мобилизация партнеров для разработки пакета сдерживания России сейчас», — добавил министр.

Кулеба также включил в список эвакуацию около тысячи украинских и иностранных граждан из Афганистана и Сектора Газа, а также сохранение возможности для путешествий украинцев по Европе.

«Мы провели саммит первых леди и джентльменов, нашли новый формат, привезли конституцию Пилипа Орлика впервые на Украину, захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации, обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесения крымскотатарского орнамента Орьнек в список ЮНЕСКО», — подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что Киеву требуется четкий ответ, когда страна вступит в НАТО, однако он не получает его.