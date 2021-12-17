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Во Франции анонсировали прогресс по нормандскому формату

Макрон считает, что через несколько недель Россия вернется к нормандскому формату

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РИА «Новости»/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на брифинге по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе заявил, что через несколько недель Россия вернется к нормандскому формату по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Reuters.

«[Необходимо — «Газета.Ru»] вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, Минские соглашения и нормандский формат. Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели», — заявил Макрон.

Ранее стало известно, что в итоговой декларации «Восточного партнерства» отсутствуют упоминания о санкциях против России.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов ввести дополнительные санкции против Москвы при необходимости.

Но в опубликованной по итогам саммита итоговой декларации на 24 страницах нет вообще ни одного упоминания России.

Следующая встреча стран «Восточного партнерства» намечена на 2023 год.

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