В НАТО захотели вернуться к диалогу с Россией

Совет НАТО выпустил заявление, в котором подтвердил получение российских предложений в сфере европейской безопасности — НАТО предлагает вернуться к диалогу после того, как Россия предпримет «конкретные меры по деэскалации», сообщает ТАСС.

Решение было принято по результатам переговоров помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с украинскими и российскими коллегами.

«Мы осведомлены о недавних предложениях России по европейской безопасности. Мы заявляем, что любой диалог с Россией должен вестись на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий <…> и проводиться параллельно консультациям с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные меры по снижению напряженности, мы готовы работать над мерами по укреплению доверия», — указано в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала о шагах России к диалогу с США.