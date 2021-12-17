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В НАТО захотели вернуться к диалогу с Россией

НАТО требует от России «принять меры по деэскалации» и предлагает вернуться к диалогу

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Yves Herman/Reuters

Совет НАТО выпустил заявление, в котором подтвердил получение российских предложений в сфере европейской безопасности — НАТО предлагает вернуться к диалогу после того, как Россия предпримет «конкретные меры по деэскалации», сообщает ТАСС.

Решение было принято по результатам переговоров помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с украинскими и российскими коллегами.

«Мы осведомлены о недавних предложениях России по европейской безопасности. Мы заявляем, что любой диалог с Россией должен вестись на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий <…> и проводиться параллельно консультациям с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные меры по снижению напряженности, мы готовы работать над мерами по укреплению доверия», — указано в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала о шагах России к диалогу с США.

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