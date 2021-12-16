Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что за документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 130 стран.

Воздержались 49 государств. Против выступили США и Украина, передает корреспондент агентства.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Ранее стало известно, что Россия надеется, что США и Украина, которые выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, поддержат документ.