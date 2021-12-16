Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Словацкий футболист — о конфликте Карпина и Дзюбы: они как маленькие дети 00:59
Под Орлом нашли детские останки на территории концлагеря времен ВОВ 00:53
Военный эксперт предсказал мировую войну в ближайшие пять лет 00:45
«КамАЗ» в 2022 году поставит для Москвы уникальный вид автобусов 00:42
Билялетдинов рассказал, какие проблемы могут возникнуть у России в Лиге наций 00:42
Аномально низкое давление и метель ждут москвичей на выходных 00:38
В США задержали бывшего подрядчика Пентагона по подозрению в шпионаже... 00:26
Папоротный сравнил сборную России при Карпине и Черчесове 00:26
Генсек ООН рассказал, почему COVID-19 продолжает распространяться вопреки вакцинации 00:22
Червиченко оценил соперников сборной России по группе в Лиге наций 00:07

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
russiaun.ru

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что за документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 130 стран.

Воздержались 49 государств. Против выступили США и Украина, передает корреспондент агентства.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Ранее стало известно, что Россия надеется, что США и Украина, которые выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, поддержат документ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть