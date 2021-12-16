Захарова заявила о реакции России в случае запрета транзита через Литву грузов из Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без внимания возможный запрет транзита через Литву грузов из Белоруссии в случае его введения, этот путь является тупиковым. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона России», — говорится в заявлении Захаровой.

Она подчеркнула, что введение таких мер не останется без внимания со стороны РФ, и призвала партнеров не «идти по пути подрыва экономических связей».

Ранее литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис подал в отставку из-за продолжающегося транзита через территорию страны продукции компании «Беларуськалия».

Скандал с транзитом белорусских удобрений начался в Литве в декабре. Вильнюс активно поддерживает давление Запада на Минск, в том числе отказываясь признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Однако, когда США ввели санкции против «Беларуськалия» в начале декабря, Литва не смогла разорвать договоренности с компанией. Дело в том, что перед появлением ограничительных мер белорусская фирма перевела авансовый платеж ЛЖД за продолжение транзита — отказ от своих обязательств грозит литовской компании судебным разбирательством и многомиллионными штрафами.