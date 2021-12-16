Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Рэпер своей песней помог спасти жизни 18:55
Штраф в 5 тыс. рублей выписали за перфоманс против ЛГБТ с участием юных... 18:50
Появились подробности о месте Градского в шоу «Голос» 18:46
В России подешевел iPhone 13 Pro 18:46
Агент рассказал, что Паоло Ваноли стал новым тренером «Спартака» 18:37
Законопроект о COVID-сертификатах повторно направили на рассмотрение... 18:31
Контрабандный «шоколад» из Белоруссии везли в страну-лидер... 18:28
В Краснодаре сотрудника ГИБДД и его знакомых обвинили в похищении человека 18:28
«Зенит» начал поиски нападающего на место Дзюбы 18:22
Поклонская оценила отказ Интерпола Украины объявлять ее в международный розыск 18:20

Захарова заявила о реакции России в случае запрета транзита через Литву грузов из Белоруссии

Захарова: возможный запрет транзита через Литву грузов из Белоруссии является тупиковым путем

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без внимания возможный запрет транзита через Литву грузов из Белоруссии в случае его введения, этот путь является тупиковым. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона России», — говорится в заявлении Захаровой.

Она подчеркнула, что введение таких мер не останется без внимания со стороны РФ, и призвала партнеров не «идти по пути подрыва экономических связей».

Ранее литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис подал в отставку из-за продолжающегося транзита через территорию страны продукции компании «Беларуськалия».

Скандал с транзитом белорусских удобрений начался в Литве в декабре. Вильнюс активно поддерживает давление Запада на Минск, в том числе отказываясь признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Однако, когда США ввели санкции против «Беларуськалия» в начале декабря, Литва не смогла разорвать договоренности с компанией. Дело в том, что перед появлением ограничительных мер белорусская фирма перевела авансовый платеж ЛЖД за продолжение транзита — отказ от своих обязательств грозит литовской компании судебным разбирательством и многомиллионными штрафами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть