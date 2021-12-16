Украинский Харьков до недавнего времени увеличивал свое благосостояние за счет России, такое мнение высказал харьковский националист Александр Ярмоленко в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели», — объяснил Ярмоленко.

По его мнению, в 2014 году после обострения ситуации на востоке Украины Россия «сошла с ума» и часть украинцев изменила свое отношение к соседней стране.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично выступил против военного противостояния с Россией.