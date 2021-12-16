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В Кремле оценили влияние высылки российских дипломатов из ФРГ на «Северный поток — 2»

Песков исключил угрозу для «Северного потока — 2» из-за высылки российских дипломатов из Германии

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможные последствия высылки двух российских дипломатов после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили на сотрудничество Москвы и Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».

«В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона <...> Этот эпизод скорее относится к неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на отношения», — заявил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что российские власти категорически не согласны с решением суда ФРГ, который признал гражданина России виновным в убийстве Хангошвили и назвал убийство «государственным заказом» со стороны РФ.

«Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой», — подчеркнул Песков.

15 декабря высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве Хангошвили в берлинском парке в 2019 году. После этого Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине. Новый канцлер Германии Олаф Шольц назвал решение о высылке дипломатов правильным.

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