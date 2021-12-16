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Зеленского обвинили в превращении телеканала Рады в рупор пропаганды

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Gleb Garanich/Reuters

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За Жизнь» раскритиковала перезапуск телеканала «Рада», освещающего работу парламента государства. Согласно заявлению ОПЗЖ, команда украинского лидера Владимира Зеленского отрезала оппозиционные партии от эфира «Рады».

«Оппозиционные фракции были отрезаны от прямого эфира. Им просто отказали в праве вживую обратиться к украинским гражданам и донести до них свою политическую позицию. Вместо парламентского телеканала, «Рада» превратилась в рупор пропаганды Зе-команды», — говорится в сообщении.

Партия выразила решительный протест против смены формата «Рады», потребовав обеспечить право всех фракций парламента на проведение брифингов в прямом эфире телеканала без политической цензуры.

«В противном случае мы поставим вопрос о прекращении государственного финансирования редакции и создании альтернативного парламентского вещания. Пропаганда «побед» власти за деньги налогоплательщиков, которых «слуги» (президентская партия «Слуга народа». — «Газета.Ru») довели до нищеты — недопустима!» — резюмировали в ОПЗЖ.

Ранее экс-генпрокурор Украины рассказал о количестве охранников у «запуганного» Зеленского.

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